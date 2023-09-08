Melikgazi’de mahalleler pırıl pırıl olsun diye tüm ekip sahada çalışıyor

Melikgazi Belediyesi, mahallelerdeki çevre kirliliğini önlemek ve mahallelerin temiz bir görünüme kavuşması için her hafta farklı bir mahallede temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Melikgazi’de mahalleler pırıl pırıl olsun diye tüm ekip sahada çalışıyor

Melikgazi Belediyesi, mahallelerdeki çevre kirliliğini önlemek ve mahallelerin temiz bir görünüme kavuşması için her hafta farklı bir mahallede temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Kâzımkarabekir ve Gesi Mahallesi'nde gerçekleştirilen temizlik çalışmasında yolların süpürülmesinden genel çevre ilaçlamasına kadar geniş bir temizlik gerçekleştirildi. Mahallelerin temiz bir görünüme kavuşması konusunda hassas davrandıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Çevre kirliliğinin önlenebilmesi için düzenli temizlik çalışmalarının yapılması bizim için önemli bir yere sahip. Çevre kirliliğinin mahallelerimizdeki güzelliklerin önüne geçmesine izin vermeyeceğiz. Temiz çalışmalarına hız kesmeden devam eden mesai arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir temiz alan çalışması yürütüyoruz. Her hafta farklı bir mahallede yürüttüğümüz temizlik çalışmalarımız çerçevesinde yol kenarları ve kaldırımlar süpürülüyor, çimler biçiliyor, ağaçlar budanıyor, yollar ve konteynerler yıkanıyor ve boş arsalarda var olan otlar biçiliyor. Haşere ve sinekler için ilaçlama çalışmaları yapılıyor. Aynı zamanda bu temizlik çalışmalarımızda sokak hayvanlarımızı da unutmuyoruz ve sokak hayvanlarına yem verme çalışmaları yapıyoruz. Daha temiz ve hijyenik bir yaşam alanı için Melikgazi olarak elimizden geleni yapıyoruz fakat çevre temizliğinin devamlılığı için vatandaşlarımızla el ele vermemiz gerekli. Tüm mahallelerimizde temiz bir yaşam alanı için yoğun bir şekilde çalışan ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Melikgazi’de mahalleler pırıl pırıl olsun diye tüm ekip sahada çalışıyor

Melikgazi’de mahalleler pırıl pırıl olsun diye tüm ekip sahada çalışıyor

Melikgazi’de mahalleler pırıl pırıl olsun diye tüm ekip sahada çalışıyor

Melikgazi’de mahalleler pırıl pırıl olsun diye tüm ekip sahada çalışıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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