Melikgazi’den sokak hayvanlarına destek

Sokak hayvanlarına mama desteği başta olmak üzere yaşamlarını kolaylaştırmak için birçok destek sağladıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Melikgazi’den sokak hayvanlarına destek

Sokak hayvanlarına mama desteği başta olmak üzere yaşamlarını kolaylaştırmak için birçok destek sağladıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Gesi'de bulunan Pati Sihirli Düşler Sokak Hayvanları Koruma Derneği'ni ziyaret etti.

Belediye olarak sokak hayvanlarına her zaman destek olduklarını söyleyen Başkan Palancıoğlu, "Gesi'de bulunan ve Mehmet Bey ile Nuran Hanım'ın kendilerinin özveriyle baktıkları bir pati çiftliğini ziyaret ettik. Sağ olsun Mehmet Bey ve Nuran Hanım gönüllü olarak sokak hayvanlarına burada bir bakım ortamı oluşturmuşlar. Ben de görünce çok etkilendim. Burada 65 tane sokak köpeğinin bakımı yapılıyor. Biz de Melikgazi Belediyesi olarak elimizden geldiğince yapılan bu bakıma destek vermeye çalışıyoruz. İnşallah şimdi yeni bir destekle birlikte burayı daha da rahatlatacağız. Sokakta başıboş gezen ve yaralanmış sokak hayvanlarının bakımlarını yapıyoruz. Aynı zamanda belediye olarak bizde farklı projelerle hem kendilerine desteklerimizi sağlayacağız hem de Melikgazi'yi daha iyi bir konuma getireceğiz. Belediye olarak sokak hayvanlarının bakımını ve korunmasını çok önemsiyoruz ve bu konuda elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Bu barınakta sokak köpeklerine özveri ile bakan Mehmet Bey'e ve Nuran Hanım'a teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

Melikgazi’den sokak hayvanlarına destek

Melikgazi’den sokak hayvanlarına destek

Melikgazi’den sokak hayvanlarına destek

Melikgazi’den sokak hayvanlarına destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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