Melis Buse Betkayan kimdir? Melis Buse Betkayan estetikli hali

Melis Buse Betkayan kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?
Melis Buse Betkayan Kısmetse Olur programı ile ünlenmişti. Instagram hesabında paylaştığı fotoğraflarla zaman zaman sosyal medyaya damgasını curan Melis Buse Betkayan birçok kişi tarafından internette araştırılıyor. Peki Melis Buse Betkayan kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? Detaylar haberimizde.
Melis Buse Betkayan Kısmetse Olur programı ile adını duyuran bir televizyon ünlüsü. Betkayan, Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla konuşulmaya devam ediyor. Peki Melis Buse Betkayan kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde.
MELİS BUSE BETKAYAN KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?
Melis Buse Betkayan 27 yaşında. İstanbul İstinye'de yaşıyor. İç mimar olan Melis Buse Betkayan iyi yerlerde iyi koşullarda yaşamak istediğini söylüyor. Melis Buse Betkayan daha önce Bana Her Şey Yakışır adlı yarışmada yarışmıştı.
Doğum tarihi: (02.03.1992)
Boyu: 1.74 m
Kilosu: 54 kg
Burcu: Balık
Göz Rengi: Kahverengi
Eğitim: Beykent Üniversitesi Mimarlık Bölümü
Doğum Yeri: İstanbul
MELİS BUSE BETKAYAN SON HALİ | MELİS BUSE BETKAYAN ESTETİKLİ HALİ
Son olarak yaptıdığı dudak dolgusu ile gündeme gelen Melis Buse Betkayan son hali ile şaşırttı. İşte, Melis Buse Betkayan'ın yeni hali!
Instagram paylaşımları ile zaman zaman çok konuşulan Melis Buse Betkayan, annesiyle dudak dudağa öpüştüğü bir fotoğraf da yayınlamıştı...
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