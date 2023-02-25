Melis Haxhiu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Melis Haxhiu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Melis Haxhiu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Melis Haxhiu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Melis Haxhiu 21 Eylül 1998 tarihinde Lushnjë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Melis Haxhiu Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Melis Haxhiu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Lushnja futbol takımında oynamaktadır. KS Lushnja takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Melis Haxhiu'nin KS Lushnja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Melis Haxhiu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Melis Haxhiu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Melis Haxhiu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Melis Haxhiu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında KS Lushnja

Melis Haxhiu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Melis Haxhiu şuan KS Lushnja takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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