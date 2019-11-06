Melis İşiten cinsel organını gösteren takipçilerine isyan etti

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'ndan geçtiğimiz aylarda boşanan Melis İşiten, sosyal medya hesabından kendisini rahatsız eden takipçileriyle ilgili paylaşımda bulundu. İşiten, mesaj yoluyla cinsel organını atan takipçilerini savcılığa şikayet edeceğini duyurdu.

"İFŞA ETMİYORUM DİYE SESSİZ KALDIĞIMI SANMAYIN"

1 çocuk annesi İşiten, Instagram hesabının hikaye kısmında "Haberiniz olsun diye söylüyorum. Cinsel olarak taciz edildiğim her mesajın sahibi savcılığa gidiyor. Haberiniz olsun yani. Eleştiri, linç, hakaret falan bunların hepsi canım ciğerim ama ben sizin cinsel organınızı görmek zorunda değilim. Bu bir sapıklık. İfşa etmiyorum diye sessiz kalıyorum sanmanızı istemem sevgili sapıklar! Bir şeyin önüne geçilecekse sosyal medyada, ilk bunun geçilecek" sözleriyle mesajı atanlara ateş püskürdü

5 AY ÖNCE ANLAŞMALI BOŞANDILAR

2014 yılında evlenen Melis İşiten ve Uraz Kaygılaroğlu 5 ay önce boşandı. Ayrılık kararını güzel oyuncu Melis İşiten, sosyal medya hesabından duyurdu. Oyuncu olan çift, Yedi Güzel Adam dizisinde tanışmış ve sade bir törenle evlenmişti. Kaygılaroğlu ve İşiten'in üç yaşında Ada adında bir kızları var.