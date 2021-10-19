Melis İşiten - Sergen Deveci aşkı bitti mi, ayrıldılar mı? Melis İşiten ve Sergen Deveci neden ayrıldı? Melis İşiten, Uraz Kaygılaroğlu'ndan boşandıktan sonra Sergen Deveci ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Bir süredir birlikte olan çiftin ayrıldığı iddia ediliyor. Peki Melis İşiten - Sergen Deveci aşkı bitti mi, ayrıldılar mı? Melis İşiten ve Sergen Deveci neden ayrıldı? Detaylar haberimizde...

2014 yılında hayatını birleştiği Uraz Kaygılaroğlu ile 2019 yılında boşanan Melis İşiten geçtiğimiz yaz Sergen Deveci ile aşk yaşamaya başlamıştı. Tatil pozlarıyla ilişkileri ortaya çıkan ve bir süredir beraber olan çiftten üzen haber geldi. Peki Melis İşiten - Sergen Deveci aşkı bitti mi, ayrıldılar mı? Melis İşiten ve Sergen Deveci neden ayrıldı? İşte detaylar... MELİS İŞİTEN - SERGEN DEVECİ AŞKI BİTTİ Mİ, AYRILDILAR MI? MELİS İŞİTEN VE SERGEN DEVECİ NEDEN AYRILDI? Son olarak Show TV ekranlarında yayınlanan “Maraşlı” dizisiyle seyircinin karşısına çıkan oyuncu Melis İşiten bir süredir beraberlik yaşadığı Sergen Deveci çiftinin ayrıldığı öğrenildi. Sessiz sedasız devam eden beraberlikleriyle magazin gündeminde yer almalarının ardından gündeme peş peşe krizler yaşayan Melis İşiten ile Sergen Deveci’nin geçtiğimiz haftalarda ayrıldığı öğrenildi. İşiten ve Deveci arkadaş kalmaya karar verdi. İkilinin geçen yaz çekilen tatil pozlarıyla ilişkileri ortaya çıkmıştı. Melis İşitensergen deveci