Tuzlaspor-Başakşehir CANLI İZLE | A SPOR CANLI YAYINTuma Çelik olayında flaş gelişme: Sözleşmenin gölgesinde tecavüz iddiasıTrendyol'un sahibi Demet Mutlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Trendyol'un sahibi Türk mü? Demet Mutlu evli mi?Fethiye’de ihalede usulsüzlük yapan şahıs tutuklandıDünyaca ünlü oyuncunun "Seni yemek istiyorum, ben yamyamım" mesajını attığı kadın tedaviye alındıMelis İşiten'den Uraz Kaygılaroğlu'na yeni aşkına gönderme!Sosyal medya iddiaları ortalığı karıştırdı! Galatasaray yönetimi Fatih Terim'i görevden mi alacak?Fiorentina - Inter maçı CANLI | TRT SPOR CANLI YAYINSON DAKİKA! Koronavirüs Bilim Kurulu aşı gündemiyle toplanıyorTuğba Ekinci yıllar sonra İbo Show'da aynı elbiseyi giyecek
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Melis İşiten'den Uraz Kaygılaroğlu'na yeni aşkına gönderme!

Melis İşiten'den Uraz Kaygılaroğlu'na yeni aşkına gönderme!

Oyuncu Melis İşiten, kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni aşka yelken açması üzerine manidar bir paylaşımda bulunarak gönderme yaptı.

Melis İşiten'den Uraz Kaygılaroğlu'na yeni aşkına gönderme!

5 yıllık evliliklerini sonlandırmasının ardından eski eşi ile dostluğunu sürdüren Melis İşiten, Kaygılaroğlu'nun  sosyal medya hesabında yayınladığı fotoğraf karesinden sonra anlamlı bir göndermede bulundu.

BUGÜN HİSSETTİKLERİNİ UNUTMA!

Oyuncu Melis İşiten, 2014 yılında meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu  ile evlenmiş ve 2017'de kızı Ada'yı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı. Ancak 2019 yılında flaş bir karar ile boşanan çiftten Kaygılaroğlu, menajer Gamze Okutucu ile sarılırken çekilen fotoğrafını yayınladı.

Kaygılaroğlu, dün paylaştığı fotoğrafla aşk dedikodularını alevlendirdi. Melis İşiten, aynı gün anlamlı bir paylaşımda bulundu. İşiten, "Bugün hissettiklerini unutma. Unutma sana hissettirilenleri"  sözlerini Twitter hesabından yayınladı.

Sefirin Kızı'nın Gezdiz'i Uraz Kaygılaroğlu yeni aşka yelken açtı!Sefirin Kızı'nın Gezdiz'i Uraz Kaygılaroğlu yeni aşka yelken açtı!

Melis İşiten'den Uraz Kaygılaroğlu'na yeni aşkına gönderme!

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT