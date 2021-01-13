Melis İşiten'den Uraz Kaygılaroğlu'na yeni aşkına gönderme!

5 yıllık evliliklerini sonlandırmasının ardından eski eşi ile dostluğunu sürdüren Melis İşiten, Kaygılaroğlu'nun sosyal medya hesabında yayınladığı fotoğraf karesinden sonra anlamlı bir göndermede bulundu.

BUGÜN HİSSETTİKLERİNİ UNUTMA!

Oyuncu Melis İşiten, 2014 yılında meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu ile evlenmiş ve 2017'de kızı Ada'yı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı. Ancak 2019 yılında flaş bir karar ile boşanan çiftten Kaygılaroğlu, menajer Gamze Okutucu ile sarılırken çekilen fotoğrafını yayınladı.

Kaygılaroğlu, dün paylaştığı fotoğrafla aşk dedikodularını alevlendirdi. Melis İşiten, aynı gün anlamlı bir paylaşımda bulundu. İşiten, "Bugün hissettiklerini unutma. Unutma sana hissettirilenleri" sözlerini Twitter hesabından yayınladı.

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