Melis İşiten'in sevgilisi Sergen Deveci kimdir, nereli, kaç yaşında?

Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten ile aşk yaşamaya başlayan Sergen Deveci'nin kim olduğu ilgililer tarafından araştırılmaya başlandı. Biz de haberimizde Sergen Deveci kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularını araştırıp derledik...

SERGEN DEVECİ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

2 Ekim 1991 doğumlu Sergen Deveci, İzmit'te dünyaya gelmiştir. Deveci, oyunculuğa ilgi duymuş ve Kocaeli Şehir Tiyatrosu’nda eğitim almıştır. Deveci aktif olarak yer aldığı Instagram, Facebook, YouTube gibi platformlarda hazırladığı skeçlerle geniş bir hayran kitlesine sahip olmuştur.

Oyunculuk hayali için İstanbul'a yerleşen Deveci, İstanbul'da eğitim almaya devam etmektedir. Deveci, A-Normal isimli tiyatro oyununda sahne almış ve kamera karşısına ilk kez Blu Tv dijital platformunda 'Bonkis' dizisi ile geçmiştir.