Mustafa Sandal ile adı aşk dedikodularına karışan Melis Sütşurup sosyal medya hesabından Mustafa Sandal'ın şarkısını dinlediği anları takipçilerinin beğenisine sundu.



MUSTAFA SANDAL'IN YENİ SEVGİLİSİ KİM?

Mina Jahovic'ten aylar önce boşanan popçu Mustafa Sandal'ın 2018'in son aylarında yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyordu. Gönlünü sosyetik güzel Melis Sütşurup'a kaptıran Mustafa Sandal, yeni aşkıyla Milano kaçamağı yapmıştı. İkili ardından soluğu Tayland'da almıştı. Kendinden 20 yaş büyük popçunun 49'uncu yaş gününü de geçen hafta Roma'da kutlayan Melis Sütşurup, önceki gün aşka geldi. Melis Sütşurup, Mustafa Sandal'ın yeni şarkısı 'Gel Bana'yı aracında dinlerken çektiği videoyu sosyal medya hesabı Instagram'da paylaştı. Bir süredir gizli gizli görüşen 48 yaşındaki popçu ile 29 yaşındaki butik sahibi sosyetik güzelin buluşma adresi ise yurt dışı.



MELİS SÜTŞURUP TAYLAND'DAN PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Mustafa Sandal'ın geçtiğimiz aylarda katıldığı bir etkinlikte yeni şarkısının klibini Tayland'da çekeceğini duyurmuştu. Ünlü popçunun bu açıklamasından bir gün sonra ise Sütşurup'un Tayland'dan paylaşım yapması 'tesadüfün böylesi' dedirtti. Melis Sütşurup, önceki akşam Musti'nin parçasını dinlerken çektiği videoya "Demiştim, keşke arkada çalan şarkıyı duysanız diye" notunu düştü.

MELİS SÜTŞURUP KİMDİR? MELİS ÖZŞURUP EVLİ Mİ?

İki çocuk babası Musti'nin bir süredir gizli gizli görüştüğü iddia edilen Melis Sütşurup'un önceki evliliğinden Yiğit adında bir oğlu var.