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  3. Melis Sezen kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç? Maske Kimsin Sen jürisi Melis Sezen'in biyografisi...

Melis Sezen kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç? Maske Kimsin Sen jürisi Melis Sezen'in biyografisi...

Melis Sezen kimdir? Sadakatsiz dizisi ile ekranlara geri dönen güzel oyuncu Melis Sezen'in hayatı da merak konusu oldu. Güzel oyuncu Melis Sezen Sadakatsiz dizisinde Derin Güçlü karakterini canlandıracak. Peki Melis Sezen kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç? İşte, Maske Kimsin Sen jürisi Melis Sezen'in biyografisi...

Melis Sezen kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç? Maske Kimsin Sen jürisi Melis Sezen'in biyografisi...

Melis Sezen kimdir? Kaç yaşında? son yıllarda güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran oyuncu Melis Sezen, Sadakatsiz dizisinde Derin karakterini canlandırıyor. İş hayatı ve özel hayatı merak konusu olan Melis Sezen'in takipçileri Melis Sezen kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç? Melis Sezen oynadığı diziler nelerdir? sorularını araştırmaya başladı. İşte Sadakatsiz dizisinin güzel Derin'i Melis Sezen hakkında merak edilenler...

Melis Sezen kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç? Melis Sezen oynadığı diziler

MELİS SEZEN KİMDİR?

Melis Sezen, 2 Aralık 1993 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü’nden mezun olan Melis Sezen, Hayat Bazen Tatlıdır dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.

Melis Sezen kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç? Melis Sezen oynadığı diziler

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Leke dizisinde Yasemin karakterine hayat veren Melis Sezen, 1.69 metre boyunda, 54 kilo ve Yay burcudur.

Melis Sezen kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç? Melis Sezen oynadığı diziler

Melis Sezen’in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Leke (Yasemin) (TV Dizisi)
2019 – Mucize 2 (Sinema Filmi)
2018 – Şampiyon (Esra) (Sinema Filmi)
2018 – Tilki Yuvası (Sinema Filmi)
2018 – Dünya Hali (Sinema Filmi)
2017 – Siyah İnci (Ebru) (TV Dizisi)
2016 – Hayat Bazen Tatlıdır (Asya) (TV Dizisi)
2021- Sadakatsiz

Melis Sezen kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç? Melis Sezen oynadığı dizilerMelis Sezen kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç? Melis Sezen oynadığı dizilerMelis Sezen kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç? Melis Sezen oynadığı diziler

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
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