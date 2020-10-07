Melis Sezen kimdir? Kaç yaşında? son yıllarda güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran oyuncu Melis Sezen, bu akşam Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak olan Sadakatsiz dizisinde Derin karakterini canlandıracak. İş hayatı ve özel hayatı merak konusu olan Melis Sezen'in takipçileri Melis Sezen kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç? Melis Sezen oynadığı diziler nelerdir? sorularını araştırmaya başladı. İşte Sadakatsiz dizisinin güzel Derin'i Melis Sezen hakkında merak edilenler...

MELİS SEZEN KİMDİR?

Melis Sezen, 2 Aralık 1993 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü’nden mezun olan Melis Sezen, Hayat Bazen Tatlıdır dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Leke dizisinde Yasemin karakterine hayat veren Melis Sezen, 1.69 metre boyunda, 54 kilo ve Yay burcudur.

Melis Sezen’in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Leke (Yasemin) (TV Dizisi)

2019 – Mucize 2 (Sinema Filmi)

2018 – Şampiyon (Esra) (Sinema Filmi)

2018 – Tilki Yuvası (Sinema Filmi)

2018 – Dünya Hali (Sinema Filmi)

2017 – Siyah İnci (Ebru) (TV Dizisi)

2016 – Hayat Bazen Tatlıdır (Asya) (TV Dizisi)