İngiliz yapımı Doctor Foster'dan uyarlanan Sadakatsiz dizisinde Volkan'ın Ali yüzünden Derin'i öldürüp öldürmediği merak konusu oldu. Peki Melis Sezen Sadakatsiz dizisinden ayrılıyor mu? | Sadakatsiz Derin ölüyor mu? İşte ayrıntılar...

MELİS SEZEN SADAKATSİZ DİZİSİNDEN AYRILIYOR MU?

Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi Sadakatsiz'de heyecan dorukta.

Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in paylaştığı dizi bir aldatma olayı ve sonrasında gelişenleri konu ediniyor.

Sadakatsiz dizisinin 17. Bölümde Ali'nin Volkan ve Derin'le yaşamaya başlamasından itibaren evde ipler geriliyor. Olaylardan 20 gün sonra Volkan ve Derin'in arasında ipler geriliyor. Polislerin evde inceleme yapması üzerine cinayet şüpheleri artıyor.

Sadakatsiz 3 Şubat Çarşamba yayınlanan 17. bölümünde Derin ve Volkan'ın evindeki polisler herkesi korkuttu. Evde olaylardan 20 gün sonra neler yaşandığı ise merak konusu oldu. Derin'in günlüğünü buldu ve Volkan'la ilgili yazdıklarını polis buldu ve Volkan'ın Derin'i öldürmek istediğini öğrendi.

SADAKATSİZ DERİN ÖLÜYOR MU?

Sadakatsiz, 2015 yılında İngiltere'de yayınlanan BBC One kanalındaki Docter Foster dizisinden uyarlama.

Birçok kaynakta Sadakatsiz dizisinin orijinali Doctor Foster'da Derin karakterinin uyarlandığı Kate karakterinin ölerek diziye veda ettiği yer alsa da aslında gerçek farklı.

Doctor Foster dizinde Kate karakteri ölmedi. 2 sezon süren ve toplamda 10 bölüm olan Doctor Foster dizisinde Kate karakteri kocasını terk edip anne ve babasıyla yoluna devam etmiştir...

Kate'in eşini terk ettiği sahneden bir fotoğraf:

MELİS SEZEN KİMDİR?

Sadakatsiz dizisi ile ekranlara geri dönen güzel oyuncu Melis Sezen ilk oyunculuk deneyimini Hayat Bazen Tatlıdır dizisi ile yaşamıştır.

Melis Sezen'in detaylı biyografisi için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz...

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