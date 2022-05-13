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  3. Melis Sezen'e destek vermek isteyen Yeşim Salkım, kaş yaparken göz çıkardı! Sütyensiz paylaşımıyla sosyal medyayı ayağa kaldırdı! "İyice abarttınız"

Melis Sezen'e destek vermek isteyen Yeşim Salkım, kaş yaparken göz çıkardı! Sütyensiz paylaşımıyla sosyal medyayı ayağa kaldırdı! "İyice abarttınız"

MHP'li eski milletvekili Ahmet Çakar'ın canlı yayındaki Melis Sezen hakkındaki sözleri sosyal medyada tartışma yaratmıştı. Bu konuda Melis Sezen'e destek veren Yeşim Salkım'ın sütyensiz paylaşımı ters tepti.

Melis Sezen'e destek vermek isteyen Yeşim Salkım, kaş yaparken göz çıkardı! Sütyensiz paylaşımıyla sosyal medyayı ayağa kaldırdı! "İyice abarttınız" 1114

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisindeki Derin rolüyle yıldızı parlayan oyuncu Melis Sezen, geçtiğimiz Aralık ayında katıldığı Altın Kelebek Ödül Töreni'nde göğüs dekolteli bir kıyafet giymişti.