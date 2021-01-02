Melis Sezer kimdir? Survivor 2021 Melis Sezer kaç yaşında? Nereli? TV 8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışması Survivor yeni sezonda bomba gibi yarışmacılarla geri döndü. Survivor’ın yayınlanan tanıtımı ile birlikte ünlüler takımı kadrosu belli oldu. Peki Survivor 2021 ünlüler takımında yer alacak Melis Sezer kimdir? Survivor 2021 Melis Sezer kaç yaşında? Nereli?

MELİS SEZER KİMDİR?

'Bugüne kadar kortlarda birçok ilke imza attım şimdi kendimi Survivor'da gösterme zamanı'

Melis Sezer, 2 Haziran 1993 tarihinde İzmir'de doğdu. Türk millî tenisçi Melis Sezer, Enka Spor Kulübü oyuncusudur.

Melis Sezer, 2010 yılında Avustralya Açık Grand Slam Gençler Turnuvası'na ana tablodan katılmaya hak kazanan ilk Türk tenisçi oldu.

Survivor 2021 tanıtım fragmanı yayınlandı! İşte Survivor 2021 ünlüler takımı