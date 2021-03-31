Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan yeni dizi Kırmızı Kamyon yayınlanan fragmanın ardından karakterleri merak konusu oldu. Peki Melisa Akman kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi yapımlarda rol aldı? İşte detaylar...

MELİSA AKMAN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Melisa Akman, 2 Şubat 1990 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır.

İlk oyunculuk deneyimini 2012 yılında rol aldığı Muhteşem Yüzyıl dizisi ile yaşamış; daha sonra Şarkı Söyleyen Kadınlar, Ümmü Sibyan: Zifir, Koca Dünya ve Borç Harç gibi sinema filmlerinde rol almıştır.

Şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanmakta olan Kırmızı Kamyon dizisinde Hazan karakterine hayat veren Melisa Akman, 1.69 metre boyunda ve Kova burcudur.

ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

2020 – Hizmetçiler (Derin) (TV Dizisi)

2019 – Atiye (Anima) (TV Dizisi)

2018 – Borç Harç (Sinema Filmi)

2017 – Kanatsız Kuşlar (Aslı) (TV Dizisi)

2016 – Koca Dünya (Falcı) (Sinema Filmi)

2014 – Ümmü Sibyan: Zifir (Sinema Filmi)

2013 – Şarkı Söyleyen Kadınlar (Marketteki Kız) (Sinema Filmi)

2012 – Muhteşem Yüzyıl (Gülizar Hatun) (TV Dizisi)