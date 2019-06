Melisa Aslı Pamuk, güzelliği ve oyunculuğu nedeniyle sıkça internette aratılan isimler arasında. Peki Melisa Aslı Pamuk kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde.

MELİSA ASLI PAMUK KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Melisa Aslı Pamuk, 14 Nisan 1991 tarihinde Haarlem'de dünyaya gelmiştir.

2011 Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması olan ve L'Oréal Paris sponsorluğunda FOX'da yayınlanan ve finali 3 Haziran 2011'de İstanbul'da gerçekleşen Miss Turkey yarışması birincisidir. Miss Turkey 2011 tacını bir önceki yılın birincisi Gizem Memiç'ten alan ve aday numarası 10 olan Pamuk, organizasyonun yeni aldığı format değişikliği kararı ile Türkiye'yi 2011 yılının eylül ayında Brezilya'nın São Paulo şehrinde düzenlenecek olan Miss Universe (Kâinat Güzellik Yarışması)'te temsil etmiştir. Ayrıca kendisi 2009 yılında Best Model of Turkey (Türkiye'nin en iyi mankeni) adlı yarışmada Best Promising (Umut/Gelecek Vaat Eden Model) unvanını elde etmiştir.

MELİSA ASLI PAMUK HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Dat zit wel snor, G.D.O. Kara Kedi, Yer Gök Aşk, Kurt Seyit ve Şura, Her Sevda Bir Veda, Ulan İstanbul, Kara Sevda dizilerinde rol alan oyuncu son olarak Çarpışma dizisinde 'Cemre Gür' karakterine hayat vermiştir.

MELİSA ASLI PAMUK'UN ALDIĞI ÖDÜLLER

- En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Ayaklı Gazete Ödülleri)

- Yıldızı Parlayanlar (Pantene Altın Kelebek Ödülleri)

MELİSA ASLI PAMUK'UN SEVGİLİSİ

Bir dönem Tolga Sala ile birlikte olan güzel oyuncu, şu an Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup ile birliktedir.

MELİSA ASLI PAMUK'UN SEVGİLİSİ OĞUZHAN ÖZYAKUP KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Oğuzhan Özyakup, 23 Eylül 1992 tarihinde Zaandam, Hollanda’da doğmuştur. Babasının adı Muzaffer Özyakup’dır. Aslen Trabzon‘ludur. Trabzon’un Maçka kazası Çatak köyünden eski ismi Meksila olan Oğuzhan’ın babası Muzaffer Özyakup’ta bir futbolcuydu, kendisi Zaandam Türk Spor’da yıllarca futbol oynadı ve 7 yılda hakemlik yaptı.

Oğuzhan Özyakup kimdir?

Futbola, Hellas Sport takımında başlayan Oğuzhan Özyakup, 2002 yılında Hollanda'da bir futbol kulübü olan Alkmaar Zaanstreek, kısaca az ya da bilinen adıyla az Alkmaar altyapısında futbola devam etti. 1 Eylül 2008 tarihinde 16 yaşında iken İngiltere takımlarından Arsenal altyapısına transfer oldu.

2011 yılında Arsenal ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Arsenal 'da fazla forma şansı bulamayan Oğuzhan Özyakup, 8 Haziran 2012 tarihinde Beşiktaş'a transfer oldu. 2012-2013 sezonunun ilk maçında Beşiktaş'ın o zamanki teknik direktörü Samet Aybaba tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile yapılan maçın ikinci yarısında sahaya çıkarılmıştır. Beşiktaş forması ile ilk golünü 4 Kasım 2012 tarihinde BJK İnönü Stadı'da Mersin İdman Yurdu ile oynanan lig maçının 31. Dakikasında attı.

2013-2014 sezonunda Beşiktaş'ın o zamanki teknik direktörü Slaven Bilic onu orta sahada görevlendirdi. Beşiktaş ile 2016 yılında bitecek olan sözleşmesini 4 Haziran 2014 tarihinde 2 yıl uzatarak bitiş tarihini 2018 yılı yaptı.

2015-2016 Sezonunda Spor Toto Süper Lig şampiyonu Beşiktaş oldu.

Hollanda'nın 17 yaş altı ve 19 yaş altı Milli takım'ında yer alan Oğuzhan Özyakup , Hollanda 17 Yaş Altı Milli Takımıyla birlikte 2009 UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda final oynamıştır. Genç futbolcu A Milli futbol takımı tercihini ise Türkiye'den yana kullanmıştır. Milli takım formamızı giymektedir

Oğuzhan Özyakup, Fatih Terim tarafından A Milli Takım'ın EURO 2016'ya gidecek nihai kadrosuna da seçildi.

Altyapı Kariyeri :

2002-2008 – AZ Alkmaar

2008-2011 – Arsenal

Profesyonel Futbol Kariyeri :

2011-2012 – Arsenal

2012- —— – Beşiktaş

Millî Takım Kariyeri :

2008-2009 – Hollanda U-17

2009-2010 – Hollanda U-19

2012-2014 – Türkiye U-21

2013- —— – Türkiye