Melisa Döngel arkadaşlarıyla alınmadığı kafede sorun çıkardı!
TV 100'ün haberine göre geçtiğimiz ay arkadaşlarıyla gittiği bir kafede rezervasyonu olmadığı için çalışanlar tarafından içeri alınmayan oyuncu Melisa Döngel'in olayla ilgili görüntülerine ulaşıldı. Olayda Döngel'in kafe çalışanlarına hakaret ve tehditler savurması üzerine kafe çalışanları suç duyurusunda bulundu.
Mehmet Akif Alakurt'tan skandal görüntüler! Alkol alıp araba kullandı
Şeyma Subaşı'dan Şevval Şahin'e tam destek: ''Arkandayım her zaman arkadaşım''
Aleyna Tilki Taksim'de sokak müzisyenliği yaptı! Görenler gözlerine inanamadı
Jessie J, Channing Tatum'dan ayrılığını twerk yaparak kutladı!
28 Ekim 2020 Çarşamba 15:53
Benzer Videolar