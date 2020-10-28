Melisa Döngel arkadaşlarıyla alınmadığı kafede sorun çıkardı!

TV 100'ün haberine göre geçtiğimiz ay arkadaşlarıyla gittiği bir kafede rezervasyonu olmadığı için çalışanlar tarafından içeri alınmayan oyuncu Melisa Döngel'in olayla ilgili görüntülerine ulaşıldı. Olayda Döngel'in kafe çalışanlarına hakaret ve tehditler savurması üzerine kafe çalışanları suç duyurusunda bulundu.