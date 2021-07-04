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  3. Melisa Döngel hakkında şoke eden iddia! Öz babası tarafından istismara uğradığı söyleniyor!

Melisa Döngel hakkında şoke eden iddia! Öz babası tarafından istismara uğradığı söyleniyor!

Başarılı oyuncu Melisa Döngel'in babası tarafından istismar edildiği ortaya çıktı. Yaşanan korkunç olayı atlatabilmek için birkaç yıl önce psikolojik tedavi gören oyuncu, şimdi de kardeşinin velayeti için cezaevindeki babasıyla mahkemelik oldu.

Melisa Döngel hakkında şoke eden iddia! Öz babası tarafından istismara uğradığı söyleniyor!

Elmalı'daki skandalın ardından bütün ülke tepki gösterirken bazı ünlü isimler de başlarına gelen istismar olaylarını itiraf etmişti. Oyuncu Hafsanur Sancaktutan dedesi tarafından, Seray Kaya ise arkadaşının babası tarafından istismara uğradığını itiraf edip sessiz kalınmaması gerektiğini söyledi. İki oyuncunun ardından yeni bir bilgi de Melisa Döngel'den geldi.

Hürriyet'te yer alan habere göre “Bizim Hikâye”, “Sen Çal Kapımı” gibi sevilen dizilerde oynayan, şimdilerde “Aşk Mantık İntikam” dizisiyle seyirci karşısına çıkan 21 yaşındaki oyuncunun öz babası tarafından cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı. 

Melisa Döngel hakkında şoke eden iddia! Öz babası tarafından istismara uğradığı söyleniyor!

Döngel, yaşadığı travmayı atlatabilmek için uzun süre psikolojik tedavi görürken babası ise tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Melisa Döngel hakkında şoke eden iddia! Öz babası tarafından istismara uğradığı söyleniyor!

KARDEŞİNİN VELAYETİNİ İSTİYOR

Babasına dava açan Melisa Döngel, kendi yaşadıklarını yaşamasından korktuğu için 17 yaşındaki kız kardeşinin velayetini almak istedi. Öz baba ise Döngel’in 'kötü bir hayatı olduğu' gerekçesiyle küçük kızının da velayetinin kendisine verilmesini, kendisi cezaevinde olduğu için Rusya’da bulunan ayrıldığı eşinin yanına gönderilmesi ya da devlet koruması altına alınmasını talep etti.

Döngel’in annesinin ise 'Bakamıyorum' diyerek kızını Döngel’in yanına gönderdiği öne sürüldü.

Melisa Döngel hakkında şoke eden iddia! Öz babası tarafından istismara uğradığı söyleniyor!

"İSTEDİĞİM TEK ŞEY PSİKOLOG OLMAKTI"

Melisa Döngel, bir röportajında da psikolog olmayı çok istediğini açıklamış ve şu sözleri söylemişti: “Aslında oyuncu olmayı hiç düşünmedim, istediğim tek şey psikolog olmaktı. Tabii hayat oyunculuğa yöneltti beni. Fakat işin içine girince oyunculukla psikologluğun çok zıt kulvarlarda olmadığını gördüm. Oyunculukta birçok karaktere bürünüp halkın yaşadığı çıkmaz durumlara ayna olabiliyoruz. Bir nebze de olsa yol gösterici olabildiğimizi umuyorum.”

Melisa Döngel hakkında şoke eden iddia! Öz babası tarafından istismara uğradığı söyleniyor!

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