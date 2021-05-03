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  3. Melisa Döngel'in sevgilisi kimdir? Deniz Şahin nereli, kaç yaşında?

Melisa Döngel'in sevgilisi kimdir? Deniz Şahin nereli, kaç yaşında?

Ekin Koç ve Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi DJ Guido Senia ile adı aşk dedikoduları ile anılan oyuncu Melisa Döngel, yeni sevgilisi Deniz Şahin'i paylaşımıyla ilan etti. Peki Melisa Döngel'in sevgilisi kimdir? Deniz Şahin nereli, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

Melisa Döngel'in sevgilisi kimdir? Deniz Şahin nereli, kaç yaşında?

Sen Çal Kapımı adlı dizinin Ceren'i Melisa Döngel, Şahinler Holding'in veliahtı Deniz Şahin ile birlikteliğini sosyal medya hesabından duyurmasının ardından sevgili merak konusu oldu. Peki Melisa Döngel'in sevgilisi kimdir? Deniz Şahin nereli, kaç yaşında? İşte merak edilen ayrıntılar...

DENİZ ŞAHİN KİMDİR?

Melisa Döngel'in yeni sevgilisi 33 yaşındaki Deniz Şahin'in altı yıl önce evlilikten dönmüştür. Club Mega Saray'ın da sahibi Deniz Şahin'in altı yıl önce Doç Dr. Dilek Durak ile eşi Focus Klinik Sahibi Diş Dr. İsmail Durak'ın bloger kızı Tuğçe Durak'la nişanlandığı ortaya çıktı.

Bir dergiye sayfalarca haber olan nişan törenindeki mutlu fotoğraflar, mazide kaldı. Şahin ve Durak'ın nişanında ki alyansları Şahin'in babası Kemal Şahin takmıştı. İkilinin, ayılık nedeni hala belli değil.

Melisa Döngel'in sevgilisi kimdir? Deniz Şahin nereli, kaç yaşında?

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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