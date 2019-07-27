Melisa Ercan, 14 Yaş Avrupa Ferdi Şampiyonası'nda finalde

21-28 Temmuz tarihleri arasında Çekya'nın Most şehrinde düzenlenen 14 Yaş Avrupa Ferdi Şampiyonası'nda milli sporcu Melisa Ercan finale çıktı.

Ülkelerin en iyi sporcularının yarıştığı organizasyonda Ercan, ilk turu bay olarak geçtikten sonra sırasıyla Sloven Ela Nala Milic'i 6-0, 6-3, İtalyan Anna Paradisi'yi 6-0, 6-3, İsviçreli Celine Naef'i 7-6, 6-4 yenerek çeyrek finale ulaştı. Çeyrek finalde Polonyalı Malwina Rowinska'yı 6-3, 6-2, yarı finalde de Slovak Nikola Daubnerova'yı 3-6, 7-5, 7-5 yenen Ercan, böylece yarın Avrupa Şampiyonluğu için Yunan Michaela Laki ile karşılaşma hakkını elde etti.

Avrupa Şampiyonluğu final maçı 28 Temmuz Pazar günü, turnuvanın düzenlendiği Tenisovy klub Baník'te 1 numaralı kortta oynanacak.

(FOTOĞRAFLI)

DHA