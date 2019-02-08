Melisa Ilıcalı'nın velayetini kim aldı? Şeyma'dan göndermeli fotoğraf

Kızı Melisa'nın velayetini geçtiğimiz yıl boşandığı eşi Acun Ilıcalı'ya kaptıran sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Instagram hesabından göndermeli bir fotoğraf yayınladı.

"HIRS GİDER YÜZ KIZARIR"

Sosyal medyayı en çok kullanan ünlü isimlerin başında yer alan Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından hırs göndermeli bir fotoğraf yayınladı. Şeyma Subaşı paylaşımına, "Hırsın ne demek olduğunu anlatan en güzel fotoğraf. Hırs adamın gözünü kör eder! Hırs gelir, göz kararır. Hırs gider yüz kızarır." notunu ekledi. Subaşı'nın takipçileri de paylaşıma sessiz kalmadı. Subaşı'nın bir takipçisi paylaşıma, "Bu fotoğraf Acun Ilıcalı'ya göndermedir net!" yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Velayet gidince Şeyma hazmedemedi herhalde anlaşma filan hikaye." yorumunu yaptı.

NE OLMUŞTU?

Şeyma Subaşı'nın yurt dışı seyahatlerinin yoğunluğu sebebiyle Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı anlaşarak kızları Melisa'nın velayetinin babası Acun Ilıcalı'ya verilmesi için mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme başvuruyu kabul ederek velayetin baba Ilıcalı'ya verilmesini onaylamıştı.

ŞEYMA SUBAŞI KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Şeyma Subaşı, 1990 yılında İstanbul'da doğmuştur.

Eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Moda Tasarım Programı'nda tamamlamıştır.

16 yaşından beri modellik yapmaktadır.

2008 yılında Miss Turkey yarışmasına katılmış ancak derece elde edememiştir.

2008 yılında Var Mısın Yok Musun yarışmasına katılmış ve yapımcı Acun Ilıcalı ile ilişkileri başlamıştır.

Acun Ilıcalı'nın eşi Zeynep Ilıcalı'dan boşandıktan sonra sosyal medyada Şeyma Subaşı ile resimlerini paylaşmalarıyla gündemden düşmemektedirler.

Şeyma Subaşı'nın Ilıcalı'dan Melisa adında bir kızı vardır.

Şeyma Subaşı, 18 Eylül 2017 tarihinde Fransa'nın Marsilya şehrinde 250 kişinin katıldığı bir törenle Acun Ilıcalı ile evlendi. Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı çifti 26.11.2018 tarihinde anlaşmalı olarak boşandı.