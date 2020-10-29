33. Best Model Türkiye finali dün akşam Fişekhane'de gerçekleşti. Best Model Türkiye birincisi olmak için 25 kadın, 25 erkek finalist podyumda güzelliklerini gözler önüne serdi. Yarışmada birinciliği kadınlarda Melisa İmrak, erkeklerde ise Oğuzhan Bolat aldı. Yarışmada birinci olan Melisa İmrak’ın yaşının küçük olması herkesi şaşırttı. Peki Melisa İmrak kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç?

MELİSA İMRAK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Final gecesinde en dikkat çeken güzel ise 15 yaşında yarışmaya katılan Melisa İmrak oldu. Yarışmada katılım şartlarına göre; 18 yaşından küçüklerin ailesinden muvaffakatname alma zorunluğu bulunuyor. Yarışmanın jüri başkanlığında oturan kurucu başkan Erkan Özerman konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Dünyada ‘15 yaşında olduğu için yarışmaya katılamaz’ diye bir kural da engel de yok. Simge Tertemiz de bu yarışmada 15 yaşındayken birinci olmuştu. 18 yaş altı bir yarışmacı, ailesinden noter tasdikli izin belgesi alması gerek.” Özerman ayrıca İmrak’ın noterden alınan aile izin belgesini de gösterdi.

MELİSA İMRAK NERELİ, BOYU KAÇ?

1.80 boyundaki İmrak da bu sayede yarışmaya başvurmuş. 2005 doğumlu olan ve yaşıyla dikkatleri üzerine çeken Melisa İmrak, güzelliğiyle 2020'nin kraliçesi olmaya hak kazandı. Ancak İmrak'ın nereli olduğu henüz bilinmiyor.

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