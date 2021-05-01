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Melisa İnci kimdir, nereli, kaç yaşında?

Bir süredir Umur Kurt ile birlikte olan Melisa İnci'nin evlilik teklifi alması üzerine en çok aratılan isimlerden oldular. Melisa İnci kimdir, nereli, kaç yaşında? Sorularının cevapları haberimizde...

Melisa İnci kimdir, nereli, kaç yaşında?

Melisa İnci'nin Umut Kurt'un yaptığı evlilik teklifini kabul etmesinin üzerine ikili magazin dünyasının gündemine oturdu. İkili sevenleri tarafından merakla aratılıyor. Melisa İnci kimdir, nereli, kaç yaşında? Sorularının yanıtını haberimizden bulabilirsiniz...

MELİSA İNCİ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Melisa İnci bir süredir 40 yaşındaki oyuncu Umut Kurt ile aşk yaşıyor. Başarılı oyuncu Umut Kurt, Melisa İnci'ye tam kapanmanın ilk gününde  evlilik teklifi etti. Melisa İnci'nin bu teklifi kabul etmesinin üzerine magazin gündemine geldiler.

Melisa İnci tamamının cep telefonuyla çekilen 'Çıplak' dizisinde İpek Erdem, Nilüfer Açıkalın, Müge Bayramoğlu ve Tarık Emir Tekin gibi isimlerle birlikte çalıştı.

Melisa İnci'nin hayatı hakkında bilgilere ulaştıkça haberimiz güncellenecektir...

Melisa İnci kimdir, nereli, kaç yaşında?Melisa İnci kimdir, nereli, kaç yaşında?

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