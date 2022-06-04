Melisa isminin anlamı nedir, Melisa ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Melisa isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Melisa ismi ne demek, Melisa ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Melisa isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Melisa İsminin anlamı nedir? TDK Melisa anlamı:

Melisa ismi Türk Dil Kurumunda Melis ismi anlamında tanımlanmaktadır.

Melisa İsmi Kuranda geçiyor mu?

Melisa ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir.

Melisa isminin kökeni:

Melisa ismi Rumca kökenli bir isimdir. Türkiye'de yoğun olarak 70.862 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Melisa isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Melisa isminin rengi:

Lavanta

Melisa ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

Melisa isminin Harf Analizi Nedir ?

Melisa ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

E : İletişim, duygusal karışık

L : Sanatsal, naif, yetenekli

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

A : Öncü, lider, mantıklı

Melisa isminin Numerolojisi Kaçtır?

Melisa ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

M: 16

E: 6

L: 15

İ: 12

S: 22

A: 1

= 72– Melisa İsminin Numeroloji Toplamı 72’dir.

Melisa isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Melisa ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Melisa isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

M: 4E: 5L: 3İ: 9S: 1A: 1 = 23

2 + 3 = 5 Kader sayısıdır

Melisa isminin 5 kader sayısına göre kişilik özellikleri

5 – Özgürlüğüne düşkündür ve gezmeyi çok sever. Diğer insanlar ile ıyum içinde yaşamayabilir. Erotizme eğilimi vardır. Cesaret konusunda iyidir ve insanları ikna kabiliyeti çok yüksektir. Güzel şeyleri kendisinde toplamayı sever. Can sıkıntısına hiç gelemez ve bu sebeple dikkatli olmalı, hayat amacından amacından sapmamalıdır.

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