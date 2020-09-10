Doğu Perinçek'in oğlu Sadık Can Perinçek Dışişlerinde çalışacak'Macron'un içinde bulunduğu çaresizliğin dışa vurumudur'Korona virüs dolayısıyla Çocuk Atölyeleri de sanal ortamda devam ediyorTrabzonspor'da yeni transfere sakatlık şoku! Anders Trondsen 6 ay yokDeha Bilimlier kimdir? Eşi kim? Kaç yaşında?Fitch: Bankaların gelirlerinde düşüş yaşanacakKPSS ÖABT sınav giriş belgeleri yayımlandıEşinin cep telefonu, iş arkadaşı tarafından öldürülmesine neden olduMalezya, Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olmasını esas alan iki devletli çözümü her zaman destekliyorMenemenspor - Altınordu maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Melisa Şenolsun, o isimleri sosyal medya hesabından sildi!

Melisa Şenolsun, o isimleri sosyal medya hesabından sildi!

Geçtiğimiz günlerde iş adamı Umut Evirgen'le aşk yaşamaya başlayan Melise Şenolsun, Instagram hesabında temizlik yaptı. Güzel oyuncu sosyal medya hesabından bir çok yakışıklı oyuncuyu takipten çıkardı. Oyuncunun 'Atiye' dizisinden rol arkadaşı olan Metin Akdülger'i de takipten çıkması herkesi şaşırttı.

Melisa Şenolsun, o isimleri sosyal medya hesabından sildi!

23 yaşındaki güzel oyuncu Melisa Şenolsun, iş adamı Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başlamış çift ilişkilerini sosyal medya hesaplarından duyurmuştu.

Melisa Şenolsun, o isimleri sosyal medya hesabından sildi!

Yeni aşkı ile dikkatleri çeken Şenolsun'un sosyal medya hesabından şaşırtıcı bir hareket yaparak bir çok yakışıklı oyuncu arkadaşını takipten çıktı. 

Melisa Şenolsun, o isimleri sosyal medya hesabından sildi!

Dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmayan bu hareketi: "Umut kıskanmıştır" yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Melisa Şenolsun, o isimleri sosyal medya hesabından sildi!

Şenolsun,  lnstagram hesabından Kerem Bürsin ve Burak Deniz'i takibi bıraktı.

Melisa Şenolsun, o isimleri sosyal medya hesabından sildi!

Güzel oyuncu Atiye dizisinden rol arkadaşı olan Metin Akdülger'i de takipten çıkıp geri takibe alması da dikkat çekti.

Melisa Şenolsun, o isimleri sosyal medya hesabından sildi!

Melisa Şenolsun'un adı, bir dönem Kerem Bürsin'le anılmıştı. Ancak ikili, aşk iddiasını reddetmişti.
 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT