Melisa Şenolsun, o isimleri sosyal medya hesabından sildi!

23 yaşındaki güzel oyuncu Melisa Şenolsun, iş adamı Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başlamış çift ilişkilerini sosyal medya hesaplarından duyurmuştu.

Yeni aşkı ile dikkatleri çeken Şenolsun'un sosyal medya hesabından şaşırtıcı bir hareket yaparak bir çok yakışıklı oyuncu arkadaşını takipten çıktı.

Dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmayan bu hareketi: "Umut kıskanmıştır" yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Şenolsun, lnstagram hesabından Kerem Bürsin ve Burak Deniz'i takibi bıraktı.

Güzel oyuncu Atiye dizisinden rol arkadaşı olan Metin Akdülger'i de takipten çıkıp geri takibe alması da dikkat çekti.

Melisa Şenolsun'un adı, bir dönem Kerem Bürsin'le anılmıştı. Ancak ikili, aşk iddiasını reddetmişti.

