Umut Evirgen, Tuba Büyüküstün ile yaşadığı ilişkinin ardından Melisa Şenolsun'la aşk yaşamaya başlamıştı. Magazin gündemine ilişkileriyle bomba gibi düşen çiftin ayrıldıkları konuşuluyor. Çiftin gerçekten ayrılık haberinin gerçek olup olmadığı ve ayrılık nedenleri merak ediliyor. Biz de haberimizde Melisa Şenolsun - Umut Evirgen ayrıldı mı, ilişkileri bitti mi? Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen neden ayrıldı? sorularının yanıtına yer verdik...

MELİSA ŞENOLSUN - UMUT EVİRGEN AYRILDI MI, İLİŞKİLERİ BİTTİ Mİ?

31 yaşındaki işletmeci Umut Evirgen ve 24 yaşındaki oyuncu Melisa Şenolsun bir süredir aşklarını göz önünde yaşıyor ve takipçileri tarafından çok yakıştırılıyordu.

Çift hakkında üzücü bir iddia ortaya atıldı. Söylenenlere göre Melisa Şenolsun ve Umut Evirgen ilişkilerini sessiz sedasız bir şekilde bitirme kararı aldılar.

Yaklaşık 2 yıldır doludizgin aşk yaşayan çiftin yollarını ayırdıkları öğrenildi.

MELİSA ŞENOLSUN VE UMUT EVİRGEN NEDEN AYRILDI?

Ayrılık nedenleri henüz belli olmasa da ilişkinin Melisa Şenolsun'un kararı ile bittiği öğrenilirken oyuncunun, yakın çevresine "Tekrar bir araya gelme ihtimalimiz yok. Kesin olarak bitti" dediği ortaya atılan iddialar arasında.

İkiliden henüz açıklama gelmezken dikkat çekmemek adına sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi sürdürdükleri ifade edildi.