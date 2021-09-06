Melisa Şenolsun'un eski aşkı Umut Evirgen, Serenay Sarıkaya için mekan kapattı! Gizlice buluştukları yer ortaya çıktı!

Uzun bir süre oyuncu Tuba Büyüküsyün'le aşk yaşamasının ardından genç oyuncu Melisa Şenolsun'la birliktelik yaşayan Umut Evirgen geçtiğimiz günlerde sevgilisinden ayrılmıştı. Bu ayrılığın sebebi olarak Evirgen'in eski aşkı Tuğba Büyüküstün'ü unutamadığı ve ona mesaj attığı iddia edilmiş ve ikilinin tekrar bir araya gelip gelmeyeceği merak edilmişti. Ancak olayın renginin bambaşka olduğu öğrenildi.

Umut Evirgen gönlünü güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'ya kaptırdığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Şimdi ise Sarıkaya için mekan kapattığı söyleniyor.

KENDİ MEKANINI KAPATTI

Yönetmen ve işletmeci Umut Evirgen, sevgilisi ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'yla görüntülenme korkusu olmadan rahat zaman geçirebilmek için kendi mekanı olan Gizli Kalsın'ı kapattı. İçeride 5-6 müşterinin olduğu dakikalarda giriş yapan Sarıkaya için mekanı kapattı. Çalışanlara talimat veren işletmeci, o dakikadan sonra içeriye kimseyi aldırmadığı iddia edildi.

Evirgen'in, geçtiğimiz günlerde şoförü Baltalimanı'nda kaza yapan Serenay Sarıkaya'ya kendi aracını gönderdiği öğrenildi. Ünlü oyuncunun şoförü birkaç gün önce, Sarıkaya'yı almaya giderken Etiler Baltalimanı yolu üzerinde kaza yapmıştı. Lüks araçta yüklü miktarda hasar oluşmuştu.

Öte yandan Umut Evirgen'in sosyal medya hesabından Melisa Şenolsun ile fotoğraflarının hala duruyor olması da dikkatlerden kaçmadı.