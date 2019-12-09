Melisa Şenolsun'un küvet pozu sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu Hollywood Türk Filmleri Festivali'ne katıldığı sırada tercih ettiği kıyafeti ile gündeme gelen Melisa Şenolsun'un küvet pozları ise sosyal medyada çok konuşuldu.

1 10 23 yaşındaki pozları başta takipçileri olmak üzere herkesi kendine hayran bıraktı.