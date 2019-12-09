  1. FOTO GALERİ

  2. MAGAZİN

  3. Melisa Şenolsun'un küvet pozu sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu

Melisa Şenolsun'un küvet pozu sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu

Hollywood Türk Filmleri Festivali'ne katıldığı sırada tercih ettiği kıyafeti ile gündeme gelen Melisa Şenolsun'un küvet pozları ise sosyal medyada çok konuşuldu.

Melisa Şenolsun'un küvet pozu sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu 1110

23 yaşındaki pozları başta takipçileri olmak üzere herkesi kendine hayran bıraktı.