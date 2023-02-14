Melker Ellborg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Melker Ellborg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Melker Ellborg kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Melker Ellborg ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Melker Ellborg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Melker Ellborg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Melker Ellborg

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Melker Ellborg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Melker Ellborg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Melker Ellborg 22 Mayıs 2003 tarihinde Kalmar şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Melker Ellborg Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MD Management yapmaktadır. Melker Ellborg, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malmö FF futbol takımında oynamaktadır. Malmö FF takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Melker Ellborg'nin Malmö FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Melker Ellborgboyu ve yaşı kaç

Melker Ellborg Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Melker Ellborg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Melker Ellborg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Melker Ellborg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Malmö FF U17

1 Ocak 2020 yılında Malmö U19

1 Ocak 2021 yılında Malmö FF

14 Ocak 2022 yılında IFK Malmö

30 Kasım 2022 yılında Malmö FF

Melker Ellborg kimdir

Melker Ellborg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Melker Ellborg şuan Malmö FF takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

IFK Berga (-2019), Malmö FF (2019-2021)

Melker Ellborg Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsveç U16 takımında 1 numaralı formasıyla 21 Ağu 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Melker Ellborg nereli

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