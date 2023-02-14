Melker Ellborg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Melker Ellborg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Melker Ellborg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Melker Ellborg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Melker Ellborg 22 Mayıs 2003 tarihinde Kalmar şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Melker Ellborg Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MD Management yapmaktadır. Melker Ellborg, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malmö FF futbol takımında oynamaktadır. Malmö FF takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Melker Ellborg'nin Malmö FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Melker Ellborg Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Melker Ellborg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Melker Ellborg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Melker Ellborg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Malmö FF U17

1 Ocak 2020 yılında Malmö U19

1 Ocak 2021 yılında Malmö FF

14 Ocak 2022 yılında IFK Malmö

30 Kasım 2022 yılında Malmö FF

Melker Ellborg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Melker Ellborg şuan Malmö FF takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Melker Ellborg Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

IFK Berga (-2019), Malmö FF (2019-2021)

İsveç U16 takımında 1 numaralı formasıyla 21 Ağu 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.