Melker Hallberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Melker Hallberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Melker Hallberg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Melker Hallberg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Melker Hallberg 20 Ekim 1995 tarihinde Ljungbyholm şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Charles Melker Otto Hallberg şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Melker Hallberg Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Melker Hallberg, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Johnstone FC futbol takımında oynamaktadır. St. Johnstone FC takımına 28 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Melker Hallberg'nin St. Johnstone FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Melker Hallberg Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Melker Hallberg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Melker Hallberg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Melker Hallberg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2012 yılında Kalmar FF

8 Ağu 2014 yılında Udinese

6 Ağu 2015 yılında Vålerenga

31 Aralık 2015 yılında Udinese

1 Ocak 2016 yılında Hammarby

30 Haziran 2016 yılında Udinese

11 Temmuz 2016 yılında Ascoli

26 Ocak 2017 yılında Udinese

27 Ocak 2017 yılında Kalmar FF

24 Temmuz 2018 yılında Udinese

25 Temmuz 2018 yılında Vejle BK

23 Ağu 2019 yılında Hibernian FC

28 Ocak 2022 yılında St. Johnstone

Melker Hallberg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Melker Hallberg şuan St. Johnstone FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Melker Hallberg Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Möre BK, Kalmar FF (ab 2010)

İsveç takımında 15 numaralı formasıyla 6 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

İsveç U21 takımında 7 numaralı formasıyla 14 Ağu 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 2 gol atmıştır.

İsveç U19 takımında 9 numaralı formasıyla 19 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

İsveç U17 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Schweden U15 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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