Melker Hallberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Melker Hallberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Melker Hallberg kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Melker Hallberg ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Melker Hallberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Melker Hallberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Melker Hallberg

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Melker Hallberg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Melker Hallberg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Melker Hallberg 20 Ekim 1995 tarihinde Ljungbyholm şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Charles Melker Otto Hallberg şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Melker Hallberg Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Melker Hallberg, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Johnstone FC futbol takımında oynamaktadır. St. Johnstone FC takımına 28 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Melker Hallberg'nin St. Johnstone FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Melker Hallbergboyu ve yaşı kaç

Melker Hallberg Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Melker Hallberg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Melker Hallberg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Melker Hallberg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2012 yılında Kalmar FF

8 Ağu 2014 yılında Udinese

6 Ağu 2015 yılında Vålerenga

31 Aralık 2015 yılında Udinese

1 Ocak 2016 yılında Hammarby

30 Haziran 2016 yılında Udinese

11 Temmuz 2016 yılında Ascoli

26 Ocak 2017 yılında Udinese

27 Ocak 2017 yılında Kalmar FF

24 Temmuz 2018 yılında Udinese

25 Temmuz 2018 yılında Vejle BK

23 Ağu 2019 yılında Hibernian FC

28 Ocak 2022 yılında St. Johnstone

Melker Hallberg kimdir

Melker Hallberg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Melker Hallberg şuan St. Johnstone FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Möre BK, Kalmar FF (ab 2010)

Melker Hallberg Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsveç takımında 15 numaralı formasıyla 6 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

İsveç U21 takımında 7 numaralı formasıyla 14 Ağu 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 2 gol atmıştır.

İsveç U19 takımında 9 numaralı formasıyla 19 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

İsveç U17 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Schweden U15 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Melker Hallberg nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son Haberler
Tom Parkes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Parkes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tom Parkes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Parkes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Enkaz altında 140 saat! Ekipler çalışırken Kur'an-ı Kerim okuyan Muhammed Habib kurtarıldı
Enkaz altında 140 saat! Ekipler çalışırken Kur'an-ı Kerim okuyan Muhammed Habib kurtarıldı
Phillip Cancar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Phillip Cancar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Phillip Cancar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Phillip Cancar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luiyi De Lucas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luiyi De Lucas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luiyi De Lucas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luiyi De Lucas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Hatay'da mucizeye tanıklık ettik! 7 aylık Hamza bebek enkazdan sağ olarak çıkarıldı
Hatay'da mucizeye tanıklık ettik! 7 aylık Hamza bebek enkazdan sağ olarak çıkarıldı
Joel Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Joel Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Angel Villagra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Villagra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Angel Villagra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Villagra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?