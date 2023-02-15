Melker Heier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Melker Heier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Melker Heier adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Melker Heier Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Melker Heier 8 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Melker Heier Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini A.M.A. Sports Agency yapmaktadır. Melker Heier, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IK Sirius futbol takımında oynamaktadır. IK Sirius takımına 28 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Melker Heier'nin IK Sirius ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Melker Heier Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Melker Heier isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Melker Heier Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Melker Heier futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Haziran 2020 yılında Landskrona

28 Ocak 2023 yılında Sirius

Melker Heier Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Melker Heier şuan IK Sirius takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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