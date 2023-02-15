Melker Jonsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Melker Jonsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Melker Jonsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Melker Jonsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Melker Jonsson 10 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Melker Jonsson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MD Management yapmaktadır. Melker Jonsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Landskrona BoIS futbol takımında oynamaktadır. Landskrona BoIS takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Melker Jonsson'nin Landskrona BoIS ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Melker Jonsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Melker Jonsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Melker Jonsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Melker Jonsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2019 yılında Djurgården U17

1 Ocak 2020 yılında Djurgården U19

13 Temmuz 2020 yılında Djurgården

16 Haziran 2022 yılında Landskrona

25 Temmuz 2022 yılında Djurgården

26 Temmuz 2022 yılında Landskrona

Melker Jonsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Melker Jonsson şuan Landskrona BoIS takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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