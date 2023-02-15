Melker Uppenberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Melker Uppenberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Melker Uppenberg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Melker Uppenberg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Melker Uppenberg 22 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Melker Uppenberg Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Melker Uppenberg, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Eskilstuna futbol takımında oynamaktadır. AFC Eskilstuna takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Melker Uppenberg'nin AFC Eskilstuna ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Melker Uppenberg Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Melker Uppenberg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Melker Uppenberg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Melker Uppenberg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2022 yılında AFC Eskilstuna

5 Ağu 2022 yılında Team TG

30 Kasım 2022 yılında AFC Eskilstuna

Melker Uppenberg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Melker Uppenberg şuan AFC Eskilstuna takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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