Melker Widell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Melker Widell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Melker Widell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Melker Widell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Melker Widell 19 Nisan 2002 tarihinde Billeberga şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Melker Widell Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FPA yapmaktadır. Melker Widell, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Landskrona BoIS futbol takımında oynamaktadır. Landskrona BoIS takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Melker Widell'nin Landskrona BoIS ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Melker Widell Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Melker Widell isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Melker Widell Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Melker Widell futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Malmö U19

1 Ocak 2022 yılında Malmö FF

8 Ocak 2022 yılında BK Olympic

30 Kasım 2022 yılında Malmö FF

27 Ocak 2023 yılında Landskrona

Melker Widell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Melker Widell şuan Landskrona BoIS takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Melker Widell Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

IK Wormo, Malmö FF (-2021)

İsveç U16 takımında 6 numaralı formasıyla 17 Nisan 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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