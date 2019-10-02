MELMEK Sporcusu Büşra İspanya’da Kayseri’yi Temsil Edecek

Melikgazi Belediyesi MELMEK kursu taekwondo sporcusu Büşra Öztürk İspanya'da yapılacak olan Yıldızlar ve Gençler Taekwondo Avrupa Şampiyonası'nda Kayseri'yi temsil edecek.

Şampiyonada MELMEK sporcusuna başarılar dileyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "19-20 Ağustos 2019 tarihinde Ankara'da yapılan Taekwondo Yıldızlar Milli Takım Seçme müsabakasından sonra sporcumuz Büşra Öztürk Ankara'da yapılan 2 haftalık yıldızlar ve gençler milli takım kampı çalışmasının ardından 1-7 Ekim 2019 tarihleri arasında İspanya'da yapılacak olan Yıldızlar Avrupa Şampiyonası için yola çıktı. Kayserimizi ve ülkemizi İspanya'da temsil edecek olan kızımız Büşra bizleri gururlandırdı. Şampiyonadan da başarılı ile döneceğine inancım tamdır. Ayrıca bu başarılarda büyük katkısı olan Milli Takım antrenörlüğüne getirilen Melikgazi Belediyesi Taekwondo Antrenörümüz Yavuz Sayan'ı da tebrik ediyorum. İnşallah sporcumuzun İspanya'dan mutlu haberlerini alırız." diye konuştu.

Kaynak: İHA