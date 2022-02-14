Melodram ne demek, TDK'ya göre Melodram kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Melodram ne demek? Melodram TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi melodram kelimesi. Peki melodram ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre melodram nedir, melodram kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MELODRAM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Melodram kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Melodram kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre melodram kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yunan trajedilerinde koro başı ile bir oyuncu arasında geçen şarkılı diyalog

- Oyuncuların müzik eşliğinde sahneye girip çıktıkları bir oyun türü

- Çağdaş tiyatroda, duygusal ve acıklı olaylara dayalı bir oyun türü

- Acıklı, dokunaklı

