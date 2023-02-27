Melos Zenunaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Melos Zenunaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Melos Zenunaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Melos Zenunaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Melos Zenunaj 29 Ağustos 2000 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Melos Zenunaj Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Dukagjini futbol takımında oynamaktadır. KF Dukagjini takımına 14 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Melos Zenunaj'nin KF Dukagjini ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Melos Zenunaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Melos Zenunaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Melos Zenunaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Melos Zenunaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında KF Flamurtari

14 Ocak 2022 yılında KF Dukagjini

Melos Zenunaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Melos Zenunaj şuan KF Dukagjini takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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