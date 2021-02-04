Paranın Nabzı ve Sıradışı programlarıyla tanınan ünlü spiker Meltem Acet, Hürriyet gazetesinin iddialarına göre, yaşadığı taciz olayıyla gündeme geldi. Son 3 aydır psikolojik şiddet ve tacize maruz kaldığını ifade eden Acet'in hayatı da bu kapsamda merak konusu oldu. İnternet kullanıcılarının arama motorlarında sıklıkla baktığı Meltem Acet kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Spiker Meltem Acet hayatı sorularının cevabını biz de haberimizde derledik.

MELTEM ACET KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

1982 yılının Eylül ayında doğan 38 yaşındaki Meltem Acet Ankara doğumludur.

TED Ankara Koleji ardından, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olmuştur. Bölümü 5. olarak tamamlayan başarılı isim aynı üniversite bünyesinde İşletme Bölümü’nde yüksek lisans yapmıştır. Aynı okulda araştırma görevlisi olarak çalışmalarını sürdürmüş, Amerika ve İngiltere’de finans alanında çalışmıştır.

Fox Tv bünyesinde, üst düzey yöneticilik yapmış, stratejik planlama direktörlüğü ve Reyting Analiz bölümlerini de yönetme gibi görevlerde bulunmuştur.

Günümüzde her ne kadar ekran önünde çalışmalarını sürdürsede ekran arkasında ciddi bir tecrübeye sahiptir. A Haber’de Z Raporu, Teve2’de Mola, Artı 1 TV’de Ekonomi Haber Müdürlüğü yapmıştır. Ayrıca, Paranın Nabzı ve Sıradışı adlı programları hazırlayıp sunmuş, TGRT Haber Ekonomi Müdürü olarak çalışmalar gerçekleştirmiştir.

En son TGRT’den ayrılan Meltem Acet, Habertürk’e transfer olmuştur. Günümüzde Habertürk ekranlarında Hafta Sonu Ana Haber Bülteni’ni sunmaktadır. Ayrıca gündüz kuşağında saat başı Manşet programını sunmaktadır.

SPİKER MELTEM ACET HAYATI | MELTEM ACET EVLİ Mİ?

Onat Acet ile 14 yıllık evliliği son bulmuştur. Bu evliliğinden Ela isminde bir kızı vardır.

Evlilikleri anlaşmalı olarak son bulmuş, taraflar arasında şiddetli geçimsizlik olduğu için boşanmaya karar verdikleri dile getirilmiştir. Boşandıktan sonra da Acet soyadını kullanmaya devam etmiştir.

Sık sık sahipsiz ve engelli bir çok sokak hayvanı için de duyarlılığı ile dikkat çekmekte ve onların bakımlarını üstlenmektedir.

Günümüzde yaşantısını İstanbul’da sürdürren Meltem Acet'in burcu Terazi, boyu 1.68 cm, kilosu ise 52’dir.