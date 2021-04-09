İkbal Gürpınar ardından Zahide Yetiş ile yaptığı yemek programları ile seyircilerin dikkatini üzerine çeken Meltem Açıkel vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki Meltem Açıkel kimdir? Nereli, kaç yaşında? Mesleği nedir? İşte ayrıntılar...

MELTEM AÇIKEL KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Meltem Açıkel, 1965 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 57 yaşındaki Açıkel, ilk ve orta öğrenimini Emirgan’da tamamladı. Liseyi Moda Kız Meslek Lisesi’nde okudu. Takı tasarımı ve mutfak sanatları eğitimi aldı. Uzun yıllar farklı mutfak atölyelerinde işletmeci ve eğitmen olarak görev aldı, kendi mutfağını her yıl daha çok zenginleştirmek için çalıştı. 2000 yılından sonra, mutfak atölyesinin yanı sıra takı tasarımı için atölyesini kurdu.

Dünyanın farklı yerlerinden antika takı parçaları topladı, değerli ve yarı değerli taşlar ile birleştirdi ve kişiye özel tasarımlar gerçekleştirdi. 2004 yılından itibaren televizyon kanallarında yemek programları yaptı. Kadınlarımızın iş ve meslek sahibi edindirilmesi konulu bir sosyal sorumluluk projesinde mutfak eğitmeni olarak görev alıyor.

Meltem Açıkel, uzun süre Kanal 7 ekranlarında İkbal Gürpınar programında yemek yaptı. Daha sonra da Zahide Yetiş’in programına çıkmaya başladı. Meltem Açıkel, ev temizliğinden mutfak bilgilerine, elbiselerden yemek pişirmeye kadar püf noktaları konusunda bilgiler veriyor.

Meltem Açıkel, “Meltem’den Mutlu Tarifler” adlı kitabı hazırlamıştır. Aynı zamanda bir sesli yemek kitabı olan bu sistem az gören ve hiç görmeyen engelli bireylerin de faydalanması için hazırlanmıştır. Öte yandan da 2000 yılından bu yana takı tasarımı yapmaktadır.

Eylül 2014 tarihinden bu yana TRT 1 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan “Ana Ocağı” programında yarışmacılara eğitmen anne olarak Meltem Açıkel, Zehra Şener ve Ümmiye Koçak görev yapmıştır.

KİTAPLARI

2013 - Meltem’den Mutlu Tarifler

YER ALDIĞI TV PROGRAMLARI

*Nilgün Belgün ile Yeni Bir Gün

*Melek Baykal

*Dr Ender Saraç’la Sağlıklı Günler

*İclal Aydın ile Hayat Güzeldir

*Zahide ile Yetiş Hayata

*Ana Ocağı

