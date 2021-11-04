Meltem Cumbul 7 yıl aranın ardından izlenme rekorları kıran diziyle ekrana geri dönüyor!

Yılan Hikayesi dizisiyle kariyerinde zirveyi yakalayan son olarak Muhteşem Yüzyıl'da rol alan ünlü oyuncu Meltem Cumbul, bir dönem Oyuncular Sendikası’nın da başkanlığını da yaparak genç yeteneklere mesleğinin inceliklerini öğretiyordu.

KIRMIZI ODA'YA GELİYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre gelen birçok teklifi reddeden 51 yaşındaki Meltem Cumbul, sonunda Gülseren Budayıcıoğlu imzalı Kırmızı Oda dizisinde oynamayı kabul etti.

Gelen haberlere göre Cumbul dizide bu hafta sürpriz bir sahne ile seyirci karşısına çıkacak.

Aynı zamanda 5 Kasım doğum günü olan Meltem Cumbul 7 yıl aradan sonra doğum gününde sevenleriyle hasret giderecek.