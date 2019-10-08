Hayat devam ediyor dizisinden çocuk gelin olarak karşımıza çıkan Meltem Miraloğlu aniden gündem oldu. Kendisinden 48 yaş büyük biriyle evlendiği haberleri gündem olan Meltem Miraloğlu merak edilmeye başlandı. Peki Meltem Miraloğlu kimdir? Aslen nereli? Kiminle evlendi Ayrıntılar haberimizde..

MELTEM MİRALOĞLU KİMDİR?

Oyuncu, 13 Ocak 1987'de Diyarbakır'da doğan Meltem Miralooğlu, 2 yaşında iken geçim zorlukları sebebiyle ailesiyle beraber İstanbul'a taşınmıştır.

Çocukluğundan beri oyunculuğa ilgili olduğunu ifade edilen Miraloğlu, Müjdat Gezen Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun olmuştur. İlk olarak "Hayatı Çalınan Çocuklar Sosyal Sorumluluk Projesi" reklam filminde oynamıştır. Daha sonra ise Hayat Devam Ediyor adlı dizide oynamıştır.

MELTEM MİRALOĞU YAŞI KAŞ?

13 Ocak 1987 doğumlu Meltem Miraloğlu 32 yaşındadır.

MELTEM MİRALOĞ'NUN EŞİ KAÇ YAŞINDA?

Meltem Miraloğlu'nun eşi Patrickle 80 yaşındadır.

DİZİDE ÇOCUK GELİNİ OYNUYORDU

Miraloğlu, Hayat Devam Ediyor dizisinde 70 yaşındaki bir adamla evlendirilmesi için zorlanan 15 yaşındaki çocuğu oynuyordu.

HANGİ DİZİLERDE OYNADI?