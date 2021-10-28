Melul Mahzun ne demek, TDK'ya göre Melul Mahzun kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Melul mahzun ne demek? Melul mahzun TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi melul mahzun kelimesi. Peki melul mahzun ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre melul mahzun nedir, melul mahzun kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MELUL MAHZUN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Melul mahzun kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre melul mahzun kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çok üzgün, sıkıntılı, ağlamaklı bir biçimde



MELUL MAHZUN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Sebati Bey, çaresizlik içinde melul mahzun etrafına bakındı.

