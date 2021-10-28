Melun ne demek, TDK'ya göre Melun kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Melun ne demek? Melun TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi melun kelimesi. Peki melun ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre melun nedir, melun kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MELUN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Melun kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Melun kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre melun kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tanrı tarafından lanetlenmiş olan, lanetli

- Lanetlenmiş kimse

- Nefretle karşılanan, kötü



MELUN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Melun şeytan.

- Kendisini Müslüman adıyla takdim eden bu kır saçlı melunu da tanıdım.

- Baykuşlar uğursuzdu ama yeterince melun değil.

