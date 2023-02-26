Melusi Buthelezi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Melusi Buthelezi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Melusi Buthelezi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Melusi Buthelezi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Melusi Buthelezi 7 Mart 1998 tarihinde Nquthu, KwaZulu-Natal şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Melusi Nkazimulo Buthelezi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Melusi Buthelezi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Melusi Buthelezi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TS Galaxy FC futbol takımında oynamaktadır. TS Galaxy FC takımına 18 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Melusi Buthelezi'nin TS Galaxy FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Melusi Buthelezi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Melusi Buthelezi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 475 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 475 Bin € kadar çıkmıştır.

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Melusi Buthelezi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Melusi Buthelezi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Temmuz 2018 yılında Jomo Cosmos

18 Ekim 2020 yılında TS Galaxy FC

Melusi Buthelezi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Melusi Buthelezi şuan TS Galaxy FC takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

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