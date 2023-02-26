Melvin Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Melvin Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Melvin Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Melvin Diaz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Melvin Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Melvin Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Melvin Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Melvin Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Melvin Diaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Melvin Diaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Melvin Diaz 26 Kasım 2001 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Melvin Fabricio Díaz Canencia şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Melvin Diaz Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Globall Sport Limited yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cumbayá FC futbol takımında oynamaktadır. Cumbayá FC takımına 16 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Melvin Diaz'nin Cumbayá FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Melvin Diaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Melvin Diaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Melvin Diaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Melvin Diaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında El Nacional B

5 Ekim 2020 yılında CD El Nacional

27 Temmuz 2021 yılında CD América

16 Şubat 2022 yılında Cumbayá FC

Melvin Diaz kimdir

Melvin Diaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Melvin Diaz şuan Cumbayá FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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Melvin Diaz nereli

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