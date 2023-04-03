Melvin Kolasinac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Melvin Kolasinac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Melvin Kolasinac kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Melvin Kolasinac ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.