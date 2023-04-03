Melvin Maboungou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Melvin Maboungou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Melvin Maboungou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Melvin Maboungou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Melvin Maboungou 28 Şubat 2002 tarihinde Trappes şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Melvin Antoine Allan Maboungou şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Melvin Maboungou Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kemari yapmaktadır. Melvin Maboungou, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Valenciennes FC B futbol takımında oynamaktadır. Valenciennes FC B takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Melvin Maboungou'nin Valenciennes FC B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Melvin Maboungou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Melvin Maboungou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında ACBB
16 Temmuz 2020 yılında Guimarães A23
1 Temmuz 2022 yılında Guimarães B
31 Ocak 2023 yılında Valenciennes B
Melvin Maboungou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Melvin Maboungou şuan Valenciennes FC B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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