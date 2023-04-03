Melvin Maboungou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Melvin Maboungou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Melvin Maboungou kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Melvin Maboungou ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.