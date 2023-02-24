Melvin Osmic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Melvin Osmic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Melvin Osmic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Melvin Osmic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Melvin Osmic 16 Şubat 1999 tarihinde Tuzla şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Melvin Osmić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Melvin Osmic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Melvin Osmic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sloboda Tuzla futbol takımında oynamaktadır. FK Sloboda Tuzla takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Melvin Osmic'nin FK Sloboda Tuzla ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Melvin Osmic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Melvin Osmic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Melvin Osmic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Melvin Osmic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Şubat 2015 yılında NK Zvijezda U19

1 Temmuz 2016 yılında Zvijezda G.

1 Temmuz 2018 yılında FK Alfa Modriča

25 Ocak 2019 yılında Velez Mostar

7 Şubat 2022 yılında Cibalia

30 Haziran 2022 yılında Velez Mostar

5 Temmuz 2022 yılında Sloboda Tuzla

Melvin Osmic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Melvin Osmic şuan FK Sloboda Tuzla takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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