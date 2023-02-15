Melvin Sjoland kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Melvin Sjoland Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Melvin Sjoland adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Melvin Sjoland Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Melvin Sjoland 8 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Melvin Sjoland Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Melvin Sjoland, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Halmstads BK futbol takımında oynamaktadır. Halmstads BK takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Melvin Sjoland'nin Halmstads BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Melvin Sjoland Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Melvin Sjoland isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Melvin Sjoland Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Melvin Sjoland futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Halmstad U19

1 Ocak 2022 yılında Halmstads BK

Melvin Sjoland Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Melvin Sjoland şuan Halmstads BK takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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