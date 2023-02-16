Melvin Zinga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Melvin Zinga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Melvin Zinga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Melvin Zinga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Melvin Zinga 16 Mart 2002 tarihinde Montivilliers şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Fransa,Kongo uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Melvin Zinga Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MY ELEVEN CONSULTING yapmaktadır. Melvin Zinga, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Angers SCO futbol takımında oynamaktadır. Angers SCO takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Melvin Zinga'nin Angers SCO ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Melvin Zinga Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/zinga_m_/

Melvin Zinga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Melvin Zinga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Melvin Zinga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Melvin Zinga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Le Havre U19

1 Temmuz 2019 yılında Le Havre B

10 Temmuz 2020 yılında Angers SCO B

1 Temmuz 2022 yılında Angers SCO

Melvin Zinga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Melvin Zinga şuan Angers SCO takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Melvin Zinga Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Le Havre AC (2008-2019)

Fransa U20 takımında 16 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Fransa U18 takımında 1 numaralı formasıyla 20 Ağu 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Fransa U17 takımında 1 numaralı formasıyla 25 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 0 gol atmıştır.

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