Melvin Zinga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Melvin Zinga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Melvin Zinga kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Melvin Zinga ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Melvin Zinga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Melvin Zinga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Melvin Zinga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Melvin Zinga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Melvin Zinga 16 Mart 2002 tarihinde Montivilliers şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Fransa,Kongo uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Melvin Zinga Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MY ELEVEN CONSULTING yapmaktadır. Melvin Zinga, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Angers SCO futbol takımında oynamaktadır. Angers SCO takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Melvin Zinga'nin Angers SCO ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Melvin Zinga Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/zinga_m_/

Melvin Zingaboyu ve yaşı kaç

Melvin Zinga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Melvin Zinga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Melvin Zinga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Melvin Zinga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Le Havre U19

1 Temmuz 2019 yılında Le Havre B

10 Temmuz 2020 yılında Angers SCO B

1 Temmuz 2022 yılında Angers SCO

Melvin Zinga kimdir

Melvin Zinga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Melvin Zinga şuan Angers SCO takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Le Havre AC (2008-2019)

Melvin Zinga Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Fransa U20 takımında 16 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Fransa U18 takımında 1 numaralı formasıyla 20 Ağu 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Fransa U17 takımında 1 numaralı formasıyla 25 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Melvin Zinga nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Son Haberler
Timo Jansink kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Timo Jansink Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Timo Jansink kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Timo Jansink Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Levent Aktug kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Levent Aktug Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Levent Aktug kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Levent Aktug Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Max Svensson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Max Svensson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Max Svensson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Max Svensson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Osman Efe Uzun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Osman Efe Uzun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Osman Efe Uzun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Osman Efe Uzun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Son dakika | Kahramanmaraş'ta Aleyna Ölmez isimli genç kız enkazdan sağ çıkarıldı
Son dakika | Kahramanmaraş'ta Aleyna Ölmez isimli genç kız enkazdan sağ çıkarıldı
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları